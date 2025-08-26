Lifeform (LFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00642128 $ 0.00642128 $ 0.00642128 24 שעות נמוך $ 0.0068245 $ 0.0068245 $ 0.0068245 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00642128$ 0.00642128 $ 0.00642128 גבוה 24 שעות $ 0.0068245$ 0.0068245 $ 0.0068245 שיא כל הזמנים $ 0.582687$ 0.582687 $ 0.582687 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00642128$ 0.00642128 $ 0.00642128 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -3.36% שינוי מחיר (7D) -8.45% שינוי מחיר (7D) -8.45%

Lifeform (LFT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00648643. במהלך 24 השעות האחרונות, LFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00642128 לבין שיא של $ 0.0068245, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.582687, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00642128.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LFT השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -3.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lifeform (LFT) מידע שוק

שווי שוק $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.49M$ 6.49M $ 6.49M אספקת מחזור 615.74M 615.74M 615.74M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lifeform הוא $ 3.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LFT הוא 615.74M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.49M.