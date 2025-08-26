Lifeform מחיר (LFT)
+0.09%
-3.36%
-8.45%
-8.45%
Lifeform (LFT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00648643. במהלך 24 השעות האחרונות, LFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00642128 לבין שיא של $ 0.0068245, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.582687, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00642128.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LFT השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -3.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Lifeform הוא $ 3.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LFT הוא 615.74M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.49M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Lifeformל USDהיה $ -0.000226179994350758.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLifeform ל USDהיה . $ -0.0011074106.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLifeform ל USDהיה $ -0.0024812754.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lifeformל USDהיה $ -0.006781897043672631.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000226179994350758
|-3.36%
|30 ימים
|$ -0.0011074106
|-17.07%
|60 ימים
|$ -0.0024812754
|-38.25%
|90 ימים
|$ -0.006781897043672631
|-51.11%
Lifeform, a pioneering provider of decentralized digital identity solutions, empowers individuals to securely and seamlessly navigate the digital realm. With a vision of inclusivity, Lifeform aims to facilitate the integration of the next billion users into the web3 revolution. At the forefront of innovation, Lifeform introduces hyper-realistic 3D virtual human avatars as NFT-based digital identities. These avatars are accessible across both web3 and traditional web2 platforms, offering users a unique and engaging identity experience. With the user-friendly Virtual Human Editor tool and cross-blockchain NFT storage, Lifeform ensures a smooth and intuitive process for creating and managing digital identities. One of Lifeform's groundbreaking developments is the creation of the Universal Domain, which provides domain names with the .btc suffix. This innovation simplifies authentication and positioning in blockchain networks, granting users complete control over their identity information. Leveraging the robust network of Bitcoin, Lifeform ensures global recognition and usability, thereby enhancing security in digital identity management. Backed by industry leaders such as Binance Labs and IDG Capital, Lifeform stands as a driving force in shaping the future of digital identity and web3 technology. With a commitment to innovation and inclusivity, Lifeform strives to revolutionize the way individuals interact and transact in the digital world.
