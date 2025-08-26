Launch On USD1 (L) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.69% שינוי מחיר (1D) +3.15% שינוי מחיר (7D) +15.12% שינוי מחיר (7D) +15.12%

Launch On USD1 (L) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, L נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. Lהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, L השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, +3.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Launch On USD1 (L) מידע שוק

שווי שוק $ 27.40K$ 27.40K $ 27.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.40K$ 27.40K $ 27.40K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Launch On USD1 הוא $ 27.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של L הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.40K.