Kobecoin מחיר היום

מחיר Kobecoin (KOBX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KOBX ל USD הוא $ 0 לכל KOBX.

Kobecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 471,569, עם היצע במחזור של 990.26M KOBX. ב‑24 השעות האחרונות, KOBX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KOBX נע ב -2.84% בשעה האחרונה ו +13.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.07K.

Kobecoin (KOBX) מידע שוק

שווי שוק $ 471.57K$ 471.57K $ 471.57K נפח (24 שעות) $ 1.07K$ 1.07K $ 1.07K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 471.57K$ 471.57K $ 471.57K אספקת מחזור 990.26M 990.26M 990.26M אספקה כוללת 990,257,242.694391 990,257,242.694391 990,257,242.694391

שווי השוק הנוכחי של Kobecoin הוא $ 471.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.07K. ההיצע במחזור של KOBX הוא 990.26M, עם היצע כולל של 990257242.694391. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 471.57K.