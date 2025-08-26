Keira (KEIRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00016309 $ 0.00016309 $ 0.00016309 24 שעות נמוך $ 0.00017518 $ 0.00017518 $ 0.00017518 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00016309$ 0.00016309 $ 0.00016309 גבוה 24 שעות $ 0.00017518$ 0.00017518 $ 0.00017518 שיא כל הזמנים $ 0.00288068$ 0.00288068 $ 0.00288068 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00010053$ 0.00010053 $ 0.00010053 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.80% שינוי מחיר (1D) -4.03% שינוי מחיר (7D) -8.62% שינוי מחיר (7D) -8.62%

Keira (KEIRA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00016791. במהלך 24 השעות האחרונות, KEIRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00016309 לבין שיא של $ 0.00017518, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KEIRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00288068, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00010053.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KEIRA השתנה ב -2.80% במהלך השעה האחרונה, -4.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Keira (KEIRA) מידע שוק

שווי שוק $ 89.73K$ 89.73K $ 89.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 167.25K$ 167.25K $ 167.25K אספקת מחזור 536.49M 536.49M 536.49M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Keira הוא $ 89.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEIRA הוא 536.49M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 167.25K.