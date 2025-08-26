עוד על KFR

Keefer Bunny סֵמֶל

Keefer Bunny מחיר (KFR)

לא רשום

1 KFR ל USDמחיר חי:

$0.00032601
$0.00032601
-16.60%1D
USD
Keefer Bunny (KFR) טבלת מחירים חיה
Keefer Bunny (KFR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00192059
$ 0.00192059

$ 0
$ 0

-0.47%

-16.87%

-20.09%

-20.09%

Keefer Bunny (KFR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KFR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KFRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00192059, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KFR השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -16.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Keefer Bunny (KFR) מידע שוק

$ 304.40K
$ 304.40K

--
--

$ 304.40K
$ 304.40K

930.72M
930.72M

930,722,698.4531252
930,722,698.4531252

שווי השוק הנוכחי של Keefer Bunny הוא $ 304.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KFR הוא 930.72M, עם היצע כולל של 930722698.4531252. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 304.40K.

Keefer Bunny (KFR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Keefer Bunnyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKeefer Bunny ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKeefer Bunny ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Keefer Bunnyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-16.87%
30 ימים$ 0-15.53%
60 ימים$ 0-28.74%
90 ימים$ 0--

מה זהKeefer Bunny (KFR)

Keefer Bunny is a community of cannabis enthusiasts and crypto lovers who are passionate about memecoins and the exciting world of $KFR! 🌿💸 With 4/20 falling on Easter this year, we’re ready to make this celebration unforgettable!We’ve built a reward system that benefits the top 50 holders through LP rewards on Meteora, and we’re always giving back with epic giveaways from our wallet, which holds Easter eggs full of surprises. 🥚

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Keefer Bunny (KFR) משאב

האתר הרשמי

Keefer Bunnyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Keefer Bunny (KFR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Keefer Bunny (KFR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Keefer Bunny.

בדוק את Keefer Bunny תחזית המחיר עכשיו‏!

KFR למטבעות מקומיים

Keefer Bunny (KFR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Keefer Bunny (KFR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KFR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Keefer Bunny (KFR)

כמה שווה Keefer Bunny (KFR) היום?
החי KFRהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KFR ל USD?
המחיר הנוכחי של KFR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Keefer Bunny?
שווי השוק של KFR הוא $ 304.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KFR?
ההיצע במחזור של KFR הוא 930.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KFR?
‏‏KFR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00192059 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KFR?
KFR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KFR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KFR הוא -- USD.
האם KFR יעלה השנה?
KFR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KFR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Keefer Bunny (KFR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.