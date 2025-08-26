Keefer Bunny (KFR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00192059 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.47% שינוי מחיר (1D) -16.87% שינוי מחיר (7D) -20.09%

Keefer Bunny (KFR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KFR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KFRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00192059, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KFR השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -16.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Keefer Bunny (KFR) מידע שוק

שווי שוק $ 304.40K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 304.40K אספקת מחזור 930.72M אספקה כוללת 930,722,698.4531252

שווי השוק הנוכחי של Keefer Bunny הוא $ 304.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KFR הוא 930.72M, עם היצע כולל של 930722698.4531252. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 304.40K.