Kangal (KANGAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.69% שינוי מחיר (7D) +4.38% שינוי מחיר (7D) +4.38%

Kangal (KANGAL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KANGAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KANGALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KANGAL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kangal (KANGAL) מידע שוק

שווי שוק $ 260.43K$ 260.43K $ 260.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 260.43K$ 260.43K $ 260.43K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kangal הוא $ 260.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KANGAL הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 260.43K.