Kangal סֵמֶל

Kangal מחיר (KANGAL)

לא רשום

1 KANGAL ל USDמחיר חי:

--
----
-7.60%1D
mexc
USD
Kangal (KANGAL) טבלת מחירים חיה
Kangal (KANGAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-7.69%

+4.38%

+4.38%

Kangal (KANGAL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KANGAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KANGALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KANGAL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kangal (KANGAL) מידע שוק

$ 260.43K
$ 260.43K$ 260.43K

--
----

$ 260.43K
$ 260.43K$ 260.43K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kangal הוא $ 260.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KANGAL הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 260.43K.

Kangal (KANGAL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kangalל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKangal ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKangal ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kangalל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.69%
30 ימים$ 0+17.75%
60 ימים$ 0+226.27%
90 ימים$ 0--

מה זהKangal (KANGAL)

KANGAL is the governance and value token of the Kangal dApps ecosystem. KANGAL holders are the stakeholders of the Kangal DAO and can create and vote on proposals that shape up the future of the project. KANGAL staking will be the only way to mint the utility token $TEAK which will power the dApps ecosystem that will start with decentralized applications built by the core team and eventually the platform will turn into a dAppStore where other developers, teams, or companies will be able to submit and publish their dApps. One of the first dApps of the platform will be an NFT drops platform which will eventually turn into a full-fledged NFT marketplace.

Kangal (KANGAL) משאב

האתר הרשמי

Kangalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kangal (KANGAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kangal (KANGAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kangal.

בדוק את Kangal תחזית המחיר עכשיו‏!

KANGAL למטבעות מקומיים

Kangal (KANGAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kangal (KANGAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KANGAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kangal (KANGAL)

כמה שווה Kangal (KANGAL) היום?
החי KANGALהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KANGAL ל USD?
המחיר הנוכחי של KANGAL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kangal?
שווי השוק של KANGAL הוא $ 260.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KANGAL?
ההיצע במחזור של KANGAL הוא 100.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KANGAL?
‏‏KANGAL השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KANGAL?
KANGAL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KANGAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KANGAL הוא -- USD.
האם KANGAL יעלה השנה?
KANGAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KANGAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.