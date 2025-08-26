JustAnEgg (EGG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00142542 $ 0.00142542 $ 0.00142542 24 שעות נמוך $ 0.00164475 $ 0.00164475 $ 0.00164475 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00142542$ 0.00142542 $ 0.00142542 גבוה 24 שעות $ 0.00164475$ 0.00164475 $ 0.00164475 שיא כל הזמנים $ 0.06974$ 0.06974 $ 0.06974 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003482$ 0.00003482 $ 0.00003482 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04% שינוי מחיר (1D) -8.11% שינוי מחיר (7D) +12.27% שינוי מחיר (7D) +12.27%

JustAnEgg (EGG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00144032. במהלך 24 השעות האחרונות, EGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00142542 לבין שיא של $ 0.00164475, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06974, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003482.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EGG השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -8.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JustAnEgg (EGG) מידע שוק

שווי שוק $ 574.50K$ 574.50K $ 574.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 574.50K$ 574.50K $ 574.50K אספקת מחזור 399.40M 399.40M 399.40M אספקה כוללת 399,399,399.0 399,399,399.0 399,399,399.0

שווי השוק הנוכחי של JustAnEgg הוא $ 574.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EGG הוא 399.40M, עם היצע כולל של 399399399.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 574.50K.