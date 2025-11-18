Just a Circle מחיר היום

מחיר Just a Circle (CRCL) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 13.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRCL ל USD הוא -- לכל CRCL.

Just a Circle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,348, עם היצע במחזור של 999.89M CRCL. ב‑24 השעות האחרונות, CRCL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00426581, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CRCL נע ב -0.62% בשעה האחרונה ו -32.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Just a Circle (CRCL) מידע שוק

שווי שוק $ 48.35K$ 48.35K $ 48.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.35K$ 48.35K $ 48.35K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,888,997.104556 999,888,997.104556 999,888,997.104556

שווי השוק הנוכחי של Just a Circle הוא $ 48.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRCL הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999888997.104556. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.35K.