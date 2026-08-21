JADE Protocol מחיר היום

מחיר JADE Protocol (JADE) בזמן אמת היום הוא $ 0.053567, עם שינוי של 6.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JADE ל USD הוא $ 0.053567 לכל JADE.

JADE Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,449.41, עם היצע במחזור של 363.08K JADE. ב‑24 השעות האחרונות, JADE סחר בין $ 0.04927131 (נמוך) ל $ 0.054398 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.397623, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.04567202.

ביצועים לטווח קצר, JADE נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +15.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 192.16.

JADE Protocol (JADE) מידע שוק

שווי שוק $ 19.45K$ 19.45K $ 19.45K נפח (24 שעות) $ 192.16$ 192.16 $ 192.16 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.89K$ 22.89K $ 22.89K אספקת מחזור 363.08K 363.08K 363.08K אספקה כוללת 427,270.016826496 427,270.016826496 427,270.016826496

שווי השוק הנוכחי של JADE Protocol הוא $ 19.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 192.16. ההיצע במחזור של JADE הוא 363.08K, עם היצע כולל של 427270.016826496. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.89K.