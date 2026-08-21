Islands מחיר היום

מחיר Islands (ISLANDS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 20.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ISLANDS ל USD הוא $ 0 לכל ISLANDS.

Islands כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,493, עם היצע במחזור של 878.01M ISLANDS. ב‑24 השעות האחרונות, ISLANDS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00132993, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ISLANDS נע ב -3.47% בשעה האחרונה ו +62.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Islands (ISLANDS) מידע שוק

שווי שוק $ 21.49K$ 21.49K $ 21.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.49K$ 21.49K $ 21.49K אספקת מחזור 878.01M 878.01M 878.01M אספקה כוללת 878,008,873.0299 878,008,873.0299 878,008,873.0299

שווי השוק הנוכחי של Islands הוא $ 21.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ISLANDS הוא 878.01M, עם היצע כולל של 878008873.0299. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.49K.