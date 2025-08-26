Ink (INK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.94183$ 0.94183 $ 0.94183 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) +0.04% שינוי מחיר (7D) -17.59% שינוי מחיר (7D) -17.59%

Ink (INK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, INK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.94183, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INK השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ink (INK) מידע שוק

שווי שוק $ 274.13K$ 274.13K $ 274.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 590.92K$ 590.92K $ 590.92K אספקת מחזור 463.91M 463.91M 463.91M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ink הוא $ 274.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INK הוא 463.91M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 590.92K.