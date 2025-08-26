עוד על IDRISS

IDRISS סֵמֶל

IDRISS מחיר (IDRISS)

לא רשום

1 IDRISS ל USDמחיר חי:

$0.00590805
$0.00590805$0.00590805
-7.80%1D
mexc
USD
IDRISS (IDRISS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:59:56 (UTC+8)

IDRISS (IDRISS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00592336
$ 0.00592336$ 0.00592336
24 שעות נמוך
$ 0.00651324
$ 0.00651324$ 0.00651324
גבוה 24 שעות

$ 0.00592336
$ 0.00592336$ 0.00592336

$ 0.00651324
$ 0.00651324$ 0.00651324

$ 0.05168
$ 0.05168$ 0.05168

$ 0.00249485
$ 0.00249485$ 0.00249485

-1.33%

-7.87%

-0.94%

-0.94%

IDRISS (IDRISS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00590805. במהלך 24 השעות האחרונות, IDRISS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00592336 לבין שיא של $ 0.00651324, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IDRISSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05168, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00249485.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IDRISS השתנה ב -1.33% במהלך השעה האחרונה, -7.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IDRISS (IDRISS) מידע שוק

$ 732.86K
$ 732.86K$ 732.86K

--
----

$ 5.93M
$ 5.93M$ 5.93M

123.52M
123.52M 123.52M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של IDRISS הוא $ 732.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IDRISS הוא 123.52M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.93M.

IDRISS (IDRISS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של IDRISSל USDהיה $ -0.000504845706397325.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIDRISS ל USDהיה . $ +0.0006580332.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIDRISS ל USDהיה $ +0.0022988057.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של IDRISSל USDהיה $ +0.001254059439587859.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000504845706397325-7.87%
30 ימים$ +0.0006580332+11.14%
60 ימים$ +0.0022988057+38.91%
90 ימים$ +0.001254059439587859+26.95%

מה זהIDRISS (IDRISS)

IDRISS builds apps uniquely enabled by crypto and AI. The flagship product helps creators on streaming platforms (Twitch, YouTube, Kick, Facebook) monetize content and grow revenue using novel crypto-native mechanics. The team is also developing decentralized community notes powered by humans and AI agents to verify content authenticity, fight misinformation, and detect generative AI across the internet.

IDRISS (IDRISS) משאב

האתר הרשמי

IDRISSתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה IDRISS (IDRISS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות IDRISS (IDRISS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור IDRISS.

בדוק את IDRISS תחזית המחיר עכשיו‏!

IDRISS למטבעות מקומיים

IDRISS (IDRISS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של IDRISS (IDRISS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IDRISS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על IDRISS (IDRISS)

כמה שווה IDRISS (IDRISS) היום?
החי IDRISSהמחיר ב USD הוא 0.00590805 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IDRISS ל USD?
המחיר הנוכחי של IDRISS ל USD הוא $ 0.00590805. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של IDRISS?
שווי השוק של IDRISS הוא $ 732.86K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IDRISS?
ההיצע במחזור של IDRISS הוא 123.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IDRISS?
‏‏IDRISS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05168 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IDRISS?
IDRISS ‏‏רשם מחירATL של 0.00249485 USD.
מהו נפח המסחר של IDRISS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IDRISS הוא -- USD.
האם IDRISS יעלה השנה?
IDRISS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IDRISS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:59:56 (UTC+8)

