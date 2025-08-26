IDRISS (IDRISS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00592336 $ 0.00592336 $ 0.00592336 24 שעות נמוך $ 0.00651324 $ 0.00651324 $ 0.00651324 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00592336$ 0.00592336 $ 0.00592336 גבוה 24 שעות $ 0.00651324$ 0.00651324 $ 0.00651324 שיא כל הזמנים $ 0.05168$ 0.05168 $ 0.05168 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00249485$ 0.00249485 $ 0.00249485 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.33% שינוי מחיר (1D) -7.87% שינוי מחיר (7D) -0.94% שינוי מחיר (7D) -0.94%

IDRISS (IDRISS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00590805. במהלך 24 השעות האחרונות, IDRISS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00592336 לבין שיא של $ 0.00651324, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IDRISSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05168, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00249485.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IDRISS השתנה ב -1.33% במהלך השעה האחרונה, -7.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IDRISS (IDRISS) מידע שוק

שווי שוק $ 732.86K$ 732.86K $ 732.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.93M$ 5.93M $ 5.93M אספקת מחזור 123.52M 123.52M 123.52M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של IDRISS הוא $ 732.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IDRISS הוא 123.52M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.93M.