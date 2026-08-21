IDLE Protocol מחיר היום

מחיר IDLE Protocol (IDLE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IDLE ל USD הוא $ 0 לכל IDLE.

IDLE Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 89,878, עם היצע במחזור של 894.45M IDLE. ב‑24 השעות האחרונות, IDLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00183869, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IDLE נע ב -6.63% בשעה האחרונה ו +3.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.82K.

IDLE Protocol (IDLE) מידע שוק

שווי שוק $ 89.88K$ 89.88K $ 89.88K נפח (24 שעות) $ 5.82K$ 5.82K $ 5.82K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.88K$ 89.88K $ 89.88K אספקת מחזור 894.45M 894.45M 894.45M אספקה כוללת 894,447,929.613677 894,447,929.613677 894,447,929.613677

שווי השוק הנוכחי של IDLE Protocol הוא $ 89.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.82K. ההיצע במחזור של IDLE הוא 894.45M, עם היצע כולל של 894447929.613677. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.88K.