Hyre Agent מחיר היום

מחיר Hyre Agent (HYRE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HYRE ל USD הוא $ 0 לכל HYRE.

Hyre Agent כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 116,790, עם היצע במחזור של 929.84M HYRE. ב‑24 השעות האחרונות, HYRE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HYRE נע ב +1.95% בשעה האחרונה ו +43.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.28K.

Hyre Agent (HYRE) מידע שוק

שווי שוק $ 116.79K$ 116.79K $ 116.79K נפח (24 שעות) $ 7.28K$ 7.28K $ 7.28K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.12K$ 125.12K $ 125.12K אספקת מחזור 929.84M 929.84M 929.84M אספקה כוללת 996,125,934.485014 996,125,934.485014 996,125,934.485014

שווי השוק הנוכחי של Hyre Agent הוא $ 116.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.28K. ההיצע במחזור של HYRE הוא 929.84M, עם היצע כולל של 996125934.485014. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.12K.