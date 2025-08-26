Huckleberry (FINN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 3.19$ 3.19 $ 3.19 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -2.07% שינוי מחיר (7D) -4.63% שינוי מחיר (7D) -4.63%

Huckleberry (FINN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FINN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FINNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.19, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FINN השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -2.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Huckleberry (FINN) מידע שוק

שווי שוק $ 35.47K$ 35.47K $ 35.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.50K$ 46.50K $ 46.50K אספקת מחזור 76.28M 76.28M 76.28M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Huckleberry הוא $ 35.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FINN הוא 76.28M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.50K.