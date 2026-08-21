Hosky מחיר היום

מחיר Hosky (HOSKY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOSKY ל USD הוא $ 0 לכל HOSKY.

Hosky כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,981,440, עם היצע במחזור של 1,000.00T HOSKY. ב‑24 השעות האחרונות, HOSKY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOSKY נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו +12.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hosky (HOSKY) מידע שוק

שווי שוק $ 6.98M$ 6.98M $ 6.98M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.98M$ 6.98M $ 6.98M אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Hosky הוא $ 6.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOSKY הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.98M.