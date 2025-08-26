Horizon (HRZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00641336 גבוה 24 שעות $ 0.00696034 שיא כל הזמנים $ 0.126194 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0064078 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -6.68% שינוי מחיר (7D) -11.72%

Horizon (HRZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00644584. במהלך 24 השעות האחרונות, HRZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00641336 לבין שיא של $ 0.00696034, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HRZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.126194, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0064078.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HRZ השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Horizon (HRZ) מידע שוק

שווי שוק $ 55.31K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.74K אספקת מחזור 8.58M אספקה כוללת 9,577,807.002004618

שווי השוק הנוכחי של Horizon הוא $ 55.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HRZ הוא 8.58M, עם היצע כולל של 9577807.002004618. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.74K.