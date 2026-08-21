HOLDER מחיר היום

מחיר HOLDER (DOGGY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGGY ל USD הוא $ 0 לכל DOGGY.

HOLDER כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 127,760, עם היצע במחזור של 998.94M DOGGY. ב‑24 השעות האחרונות, DOGGY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00435194, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOGGY נע ב -1.80% בשעה האחרונה ו +26.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.41K.

HOLDER (DOGGY) מידע שוק

שווי שוק $ 127.76K$ 127.76K $ 127.76K נפח (24 שעות) $ 2.41K$ 2.41K $ 2.41K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 127.76K$ 127.76K $ 127.76K אספקת מחזור 998.94M 998.94M 998.94M אספקה כוללת 998,943,890.407956 998,943,890.407956 998,943,890.407956

שווי השוק הנוכחי של HOLDER הוא $ 127.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.41K. ההיצע במחזור של DOGGY הוא 998.94M, עם היצע כולל של 998943890.407956. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 127.76K.