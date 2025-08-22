עוד על VINU

Vita Inu מְחִיר(VINU)

Vita Inu (VINU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:50:32 (UTC+8)

Vita Inu (VINU) מידע על מחיר (USD)

Vita Inu (VINU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000016424. במהלך 24 השעות האחרונות, VINU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000015912 לבין שיא של $ 0.0000000172, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VINUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000076012254018, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VINU השתנה ב +0.74% במהלך השעה האחרונה, -1.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vita Inu (VINU) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Vita Inu הוא $ 14.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 80.06K. ההיצע במחזור של VINU הוא 899.60T, עם היצע כולל של 899597342616479.2. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.77M.

Vita Inu (VINU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Vita Inuהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000000020116-1.21%
30 ימים$ -0.000000000295-1.77%
60 ימים$ +0.000000000788+5.03%
90 ימים$ +0.000000001946+13.44%
Vita Inu שינוי מחיר היום

היום,VINU רשם שינוי של $ -0.00000000020116 (-1.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Vita Inu שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000000295 (-1.77%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Vita Inu שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VINU ראה שינוי של $ +0.000000000788 (+5.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Vita Inu שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000000001946 (+13.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Vita Inu (VINU)?

בדוק את Vita Inu עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVita Inu (VINU)

Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.

Vita Inu זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Vita Inuההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVINU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Vita Inuאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVita Inu לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Vita Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vita Inu (VINU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vita Inu (VINU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vita Inu.

בדוק את Vita Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

Vita Inu (VINU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vita Inu (VINU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VINU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Vita Inu (VINU)

מחפש איך לקנותVita Inu? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Vita Inuב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VINU למטבעות מקומיים

Vita Inu מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Vita Inu, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVita Inu הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Vita Inu

כמה שווה Vita Inu (VINU) היום?
החי VINUהמחיר ב USD הוא 0.000000016424 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VINU ל USD?
המחיר הנוכחי של VINU ל USD הוא $ 0.000000016424. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vita Inu?
שווי השוק של VINU הוא $ 14.77M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VINU?
ההיצע במחזור של VINU הוא 899.60T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VINU?
‏‏VINU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000000076012254018 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VINU?
VINU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VINU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VINU הוא $ 80.06K USD.
האם VINU יעלה השנה?
VINU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VINU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:50:32 (UTC+8)

Vita Inu (VINU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

