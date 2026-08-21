Hive AI מחיר היום

מחיר Hive AI (BUZZ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUZZ ל USD הוא $ 0 לכל BUZZ.

Hive AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 340,190, עם היצע במחזור של 999.83M BUZZ. ב‑24 השעות האחרונות, BUZZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.185533, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUZZ נע ב +2.53% בשעה האחרונה ו +11.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.31K.

Hive AI (BUZZ) מידע שוק

שווי שוק $ 340.19K$ 340.19K $ 340.19K נפח (24 שעות) $ 1.31K$ 1.31K $ 1.31K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 340.19K$ 340.19K $ 340.19K אספקת מחזור 999.83M 999.83M 999.83M אספקה כוללת 999,826,783.007167 999,826,783.007167 999,826,783.007167

שווי השוק הנוכחי של Hive AI הוא $ 340.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.31K. ההיצע במחזור של BUZZ הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999826783.007167. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 340.19K.