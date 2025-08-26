Hex Orange Address (HOA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00535901 $ 0.00535901 $ 0.00535901 24 שעות נמוך $ 0.00591239 $ 0.00591239 $ 0.00591239 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00535901$ 0.00535901 $ 0.00535901 גבוה 24 שעות $ 0.00591239$ 0.00591239 $ 0.00591239 שיא כל הזמנים $ 0.073213$ 0.073213 $ 0.073213 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00114763$ 0.00114763 $ 0.00114763 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.37% שינוי מחיר (1D) -6.54% שינוי מחיר (7D) -16.11% שינוי מחיר (7D) -16.11%

Hex Orange Address (HOA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00538943. במהלך 24 השעות האחרונות, HOA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00535901 לבין שיא של $ 0.00591239, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.073213, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00114763.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOA השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -6.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hex Orange Address (HOA) מידע שוק

שווי שוק $ 809.31K$ 809.31K $ 809.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 809.31K$ 809.31K $ 809.31K אספקת מחזור 150.17M 150.17M 150.17M אספקה כוללת 150,166,853.0 150,166,853.0 150,166,853.0

שווי השוק הנוכחי של Hex Orange Address הוא $ 809.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOA הוא 150.17M, עם היצע כולל של 150166853.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 809.31K.