Hex Orange Address סֵמֶל

Hex Orange Address מחיר (HOA)

לא רשום

1 HOA ל USDמחיר חי:

$0.00538943
$0.00538943
-6.50%1D
USD
Hex Orange Address (HOA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:45:14 (UTC+8)

Hex Orange Address (HOA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00535901
$ 0.00535901
24 שעות נמוך
$ 0.00591239
$ 0.00591239
גבוה 24 שעות

$ 0.00535901
$ 0.00535901

$ 0.00591239
$ 0.00591239

$ 0.073213
$ 0.073213

$ 0.00114763
$ 0.00114763

-0.37%

-6.54%

-16.11%

-16.11%

Hex Orange Address (HOA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00538943. במהלך 24 השעות האחרונות, HOA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00535901 לבין שיא של $ 0.00591239, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.073213, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00114763.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOA השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -6.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hex Orange Address (HOA) מידע שוק

$ 809.31K
$ 809.31K

--
--

$ 809.31K
$ 809.31K

150.17M
150.17M

150,166,853.0
150,166,853.0

שווי השוק הנוכחי של Hex Orange Address הוא $ 809.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOA הוא 150.17M, עם היצע כולל של 150166853.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 809.31K.

Hex Orange Address (HOA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hex Orange Addressל USDהיה $ -0.000377350352911523.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHex Orange Address ל USDהיה . $ -0.0000793636.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHex Orange Address ל USDהיה $ +0.0013305699.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hex Orange Addressל USDהיה $ -0.00417353878304949.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000377350352911523-6.54%
30 ימים$ -0.0000793636-1.47%
60 ימים$ +0.0013305699+24.69%
90 ימים$ -0.00417353878304949-43.64%

מה זהHex Orange Address (HOA)

Organic community memecoin on Pulsechain

Hex Orange Address (HOA) משאב

האתר הרשמי

Hex Orange Addressתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hex Orange Address (HOA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hex Orange Address (HOA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hex Orange Address.

בדוק את Hex Orange Address תחזית המחיר עכשיו‏!

HOA למטבעות מקומיים

Hex Orange Address (HOA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hex Orange Address (HOA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hex Orange Address (HOA)

כמה שווה Hex Orange Address (HOA) היום?
החי HOAהמחיר ב USD הוא 0.00538943 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOA ל USD?
המחיר הנוכחי של HOA ל USD הוא $ 0.00538943. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hex Orange Address?
שווי השוק של HOA הוא $ 809.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOA?
ההיצע במחזור של HOA הוא 150.17M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOA?
‏‏HOA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.073213 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOA?
HOA ‏‏רשם מחירATL של 0.00114763 USD.
מהו נפח המסחר של HOA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOA הוא -- USD.
האם HOA יעלה השנה?
HOA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:45:14 (UTC+8)

