HERBCOIN (HERB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.122403 $ 0.122403 $ 0.122403 24 שעות נמוך $ 0.156402 $ 0.156402 $ 0.156402 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.122403$ 0.122403 $ 0.122403 גבוה 24 שעות $ 0.156402$ 0.156402 $ 0.156402 שיא כל הזמנים $ 0.40991$ 0.40991 $ 0.40991 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03904678$ 0.03904678 $ 0.03904678 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -5.13% שינוי מחיר (7D) -4.49% שינוי מחיר (7D) -4.49%

HERBCOIN (HERB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.122407. במהלך 24 השעות האחרונות, HERB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.122403 לבין שיא של $ 0.156402, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HERBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.40991, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03904678.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HERB השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -5.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HERBCOIN (HERB) מידע שוק

שווי שוק $ 11.30M$ 11.30M $ 11.30M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.24M$ 12.24M $ 12.24M אספקת מחזור 92.31M 92.31M 92.31M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HERBCOIN הוא $ 11.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HERB הוא 92.31M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.24M.