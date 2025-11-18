Helpful Coin מחיר היום

מחיר Helpful Coin (HELPFUL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000808, עם שינוי של 17.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HELPFUL ל USD הוא $ 0.00000808 לכל HELPFUL.

Helpful Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,071.39, עם היצע במחזור של 999.05M HELPFUL. ב‑24 השעות האחרונות, HELPFUL סחר בין $ 0.00000657 (נמוך) ל $ 0.0000098 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00078025, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000416.

ביצועים לטווח קצר, HELPFUL נע ב +0.94% בשעה האחרונה ו +3.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Helpful Coin (HELPFUL) מידע שוק

שווי שוק $ 8.07K$ 8.07K $ 8.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.07K$ 8.07K $ 8.07K אספקת מחזור 999.05M 999.05M 999.05M אספקה כוללת 998,972,310.517431 998,972,310.517431 998,972,310.517431

שווי השוק הנוכחי של Helpful Coin הוא $ 8.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HELPFUL הוא 999.05M, עם היצע כולל של 998972310.517431. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.07K.