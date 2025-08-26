HedgeFi (HEDGE) מידע על מחיר (USD)

HedgeFi (HEDGE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00090332. במהלך 24 השעות האחרונות, HEDGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00089824 לבין שיא של $ 0.00102649, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HEDGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0026379, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00016653.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HEDGE השתנה ב -0.57% במהלך השעה האחרונה, -11.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HedgeFi (HEDGE) מידע שוק

שווי שוק $ 903.37K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 903.37K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HedgeFi הוא $ 903.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HEDGE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 903.37K.