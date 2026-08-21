harmonybot מחיר היום

מחיר harmonybot (CHAOS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 28.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHAOS ל USD הוא $ 0 לכל CHAOS.

harmonybot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 75,918, עם היצע במחזור של 95.64B CHAOS. ב‑24 השעות האחרונות, CHAOS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHAOS נע ב +0.43% בשעה האחרונה ו +50.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

harmonybot (CHAOS) מידע שוק

שווי שוק $ 75.92K$ 75.92K $ 75.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 75.92K$ 75.92K $ 75.92K אספקת מחזור 95.64B 95.64B 95.64B אספקה כוללת 95,635,601,604.63074 95,635,601,604.63074 95,635,601,604.63074

שווי השוק הנוכחי של harmonybot הוא $ 75.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHAOS הוא 95.64B, עם היצע כולל של 95635601604.63074. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.92K.