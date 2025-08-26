GXChain (GXC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.516666 גבוה 24 שעות $ 0.560037 שיא כל הזמנים $ 10.61 המחיר הנמוך ביותר $ 0.189778 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.58% שינוי מחיר (1D) -3.06% שינוי מחיר (7D) -16.59%

GXChain (GXC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.516666. במהלך 24 השעות האחרונות, GXC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.516666 לבין שיא של $ 0.560037, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GXCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.189778.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GXC השתנה ב -1.58% במהלך השעה האחרונה, -3.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GXChain (GXC) מידע שוק

שווי שוק $ 38.75M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.67M אספקת מחזור 75.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GXChain הוא $ 38.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GXC הוא 75.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.67M.