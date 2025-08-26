GUA (GUA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00002704 24 שעות נמוך $ 0.0000315 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00136494 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001858 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.06% שינוי מחיר (1D) -11.60% שינוי מחיר (7D) -14.75%

GUA (GUA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000276. במהלך 24 השעות האחרונות, GUA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002704 לבין שיא של $ 0.0000315, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GUAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00136494, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001858.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GUA השתנה ב +2.06% במהלך השעה האחרונה, -11.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GUA (GUA) מידע שוק

שווי שוק $ 172.14K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 172.14K אספקת מחזור 6.25B אספקה כוללת 6,247,359,701.791252

שווי השוק הנוכחי של GUA הוא $ 172.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUA הוא 6.25B, עם היצע כולל של 6247359701.791252. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 172.14K.