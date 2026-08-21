GTF מחיר היום

מחיר GTF (GTF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GTF ל USD הוא $ 0 לכל GTF.

GTF כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,011, עם היצע במחזור של 100.00B GTF. ב‑24 השעות האחרונות, GTF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GTF נע ב -0.43% בשעה האחרונה ו +8.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GTF (GTF) מידע שוק

שווי שוק $ 22.01K$ 22.01K $ 22.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.01K$ 22.01K $ 22.01K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GTF הוא $ 22.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GTF הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.01K.