Grokster (GRK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.65% שינוי מחיר (1D) -7.60% שינוי מחיר (7D) -14.97%

Grokster (GRK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GRK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRK השתנה ב +0.65% במהלך השעה האחרונה, -7.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Grokster (GRK) מידע שוק

שווי שוק $ 175.59K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 175.59K אספקת מחזור 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Grokster הוא $ 175.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRK הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 175.59K.