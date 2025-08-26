עוד על GOATSE

GOATSE מחיר (GOATSE)

לא רשום

1 GOATSE ל USDמחיר חי:

--
----
-7.30%1D
GOATSE (GOATSE) טבלת מחירים חיה
GOATSE (GOATSE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.09%

-7.30%

+2.12%

+2.12%

GOATSE (GOATSE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOATSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOATSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOATSE השתנה ב +1.09% במהלך השעה האחרונה, -7.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GOATSE (GOATSE) מידע שוק

$ 12.67K
$ 12.67K$ 12.67K

--
----

$ 12.67K
$ 12.67K$ 12.67K

99,921.49T
99,921.49T 99,921.49T

9.992148699303598e+16
9.992148699303598e+16 9.992148699303598e+16

שווי השוק הנוכחי של GOATSE הוא $ 12.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOATSE הוא 99,921.49T, עם היצע כולל של 9.992148699303598e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.67K.

GOATSE (GOATSE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GOATSEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGOATSE ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGOATSE ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GOATSEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.30%
30 ימים$ 0-3.07%
60 ימים$ 0-5.31%
90 ימים$ 0--

מה זהGOATSE (GOATSE)

GOATSE ($GOATSE) is a next-generation meme coin, harnessing the power of blockchain technology to turn internet culture into a financial force. 🚀 Inspired by a legendary meme, $GOATSE merges bold humor with cutting-edge innovation, offering a unique token that embraces the fun, freedom, and creativity of the crypto space. It’s a project built for those who understand that technology can be both playful and powerful, driving a community that celebrates the intersection of culture and digital assets. With $GOATSE, we’re pushing the boundaries of what a meme coin can be. ⚡ This is more than just a viral trend; it’s a movement driven by technology, inclusivity, and the limitless potential of decentralized finance. Whether you're here for the laughs, the tech, or the future of blockchain, $GOATSE is ready to lead the way into a new era of digital currency—where creativity and innovation go hand in hand.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

GOATSE (GOATSE) משאב

האתר הרשמי

GOATSEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GOATSE (GOATSE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GOATSE (GOATSE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GOATSE.

בדוק את GOATSE תחזית המחיר עכשיו‏!

GOATSE למטבעות מקומיים

GOATSE (GOATSE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GOATSE (GOATSE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOATSE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GOATSE (GOATSE)

כמה שווה GOATSE (GOATSE) היום?
החי GOATSEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOATSE ל USD?
המחיר הנוכחי של GOATSE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GOATSE?
שווי השוק של GOATSE הוא $ 12.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOATSE?
ההיצע במחזור של GOATSE הוא 99,921.49T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOATSE?
‏‏GOATSE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOATSE?
GOATSE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GOATSE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOATSE הוא -- USD.
האם GOATSE יעלה השנה?
GOATSE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOATSE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
GOATSE (GOATSE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.