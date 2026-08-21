gm מחיר היום

מחיר gm (GM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GM ל USD הוא $ 0 לכל GM.

gm כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,661.54, עם היצע במחזור של 1.00B GM. ב‑24 השעות האחרונות, GM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00227379, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GM נע ב -0.71% בשעה האחרונה ו +8.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

gm (GM) מידע שוק

שווי שוק $ 14.66K$ 14.66K $ 14.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.66K$ 14.66K $ 14.66K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של gm הוא $ 14.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GM הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.66K.