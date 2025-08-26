Giggles (GIGGLES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00104176 $ 0.00104176 $ 0.00104176 24 שעות נמוך $ 0.00175672 $ 0.00175672 $ 0.00175672 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00104176$ 0.00104176 $ 0.00104176 גבוה 24 שעות $ 0.00175672$ 0.00175672 $ 0.00175672 שיא כל הזמנים $ 0.00630719$ 0.00630719 $ 0.00630719 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00073222$ 0.00073222 $ 0.00073222 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.26% שינוי מחיר (1D) +20.78% שינוי מחיר (7D) -4.67% שינוי מחיר (7D) -4.67%

Giggles (GIGGLES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00129378. במהלך 24 השעות האחרונות, GIGGLES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00104176 לבין שיא של $ 0.00175672, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GIGGLESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00630719, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00073222.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GIGGLES השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, +20.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Giggles (GIGGLES) מידע שוק

שווי שוק $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M אספקת מחזור 999.48M 999.48M 999.48M אספקה כוללת 999,475,549.3382548 999,475,549.3382548 999,475,549.3382548

שווי השוק הנוכחי של Giggles הוא $ 1.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GIGGLES הוא 999.48M, עם היצע כולל של 999475549.3382548. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.29M.