Geode Chain מחיר היום

מחיר Geode Chain (GEODE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00236824, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GEODE ל USD הוא $ 0.00236824 לכל GEODE.

Geode Chain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,824,040, עם היצע במחזור של 11.75B GEODE. ב‑24 השעות האחרונות, GEODE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00349236, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GEODE נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 476.42.

Geode Chain (GEODE) מידע שוק

שווי שוק $ 27.82M$ 27.82M $ 27.82M נפח (24 שעות) $ 476.42$ 476.42 $ 476.42 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.82M$ 27.82M $ 27.82M אספקת מחזור 11.75B 11.75B 11.75B אספקה כוללת 11,756,123,113.74439 11,756,123,113.74439 11,756,123,113.74439

שווי השוק הנוכחי של Geode Chain הוא $ 27.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 476.42. ההיצע במחזור של GEODE הוא 11.75B, עם היצע כולל של 11756123113.74439. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.82M.