GCoin (GC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01576258 גבוה 24 שעות $ 0.01775389 שיא כל הזמנים $ 0.064704 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00299223 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.07% שינוי מחיר (1D) -7.50% שינוי מחיר (7D) -4.58%

GCoin (GC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0160116. במהלך 24 השעות האחרונות, GC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01576258 לבין שיא של $ 0.01775389, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.064704, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00299223.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GC השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -7.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GCoin (GC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.60M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.60M אספקת מחזור 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GCoin הוא $ 1.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GC הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.60M.