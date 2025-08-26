Gas מחיר (GAS)
Gas (GAS) המחיר בזמן אמת של הוא $3.45. במהלך 24 השעות האחרונות, GAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.42 לבין שיא של $ 3.84, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 91.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.621309.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAS השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -4.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Gas הוא $ 223.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAS הוא 65.09M, עם היצע כולל של 65093580.54427269. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 223.10M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Gasל USDהיה $ -0.179800652674697.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGas ל USDהיה . $ +0.0779034150.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGas ל USDהיה $ +0.9094952100.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gasל USDהיה $ +0.1307116770430617.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.179800652674697
|-4.95%
|30 ימים
|$ +0.0779034150
|+2.26%
|60 ימים
|$ +0.9094952100
|+26.36%
|90 ימים
|$ +0.1307116770430617
|+3.94%
Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner.
