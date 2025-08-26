Gas (GAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 3.42 גבוה 24 שעות $ 3.84 שיא כל הזמנים $ 91.94 המחיר הנמוך ביותר $ 0.621309 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.90% שינוי מחיר (1D) -4.95% שינוי מחיר (7D) +6.63%

Gas (GAS) המחיר בזמן אמת של הוא $3.45. במהלך 24 השעות האחרונות, GAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.42 לבין שיא של $ 3.84, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 91.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.621309.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAS השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -4.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gas (GAS) מידע שוק

שווי שוק $ 223.10M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 223.10M אספקת מחזור 65.09M אספקה כוללת 65,093,580.54427269

שווי השוק הנוכחי של Gas הוא $ 223.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAS הוא 65.09M, עם היצע כולל של 65093580.54427269. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 223.10M.