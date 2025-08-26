עוד על GAS

Gas סֵמֶל

Gas מחיר (GAS)

לא רשום

1 GAS ל USDמחיר חי:

$3.45
$3.45$3.45
-4.90%1D
USD
Gas (GAS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:17:09 (UTC+8)

Gas (GAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3.42
$ 3.42$ 3.42
24 שעות נמוך
$ 3.84
$ 3.84$ 3.84
גבוה 24 שעות

$ 3.42
$ 3.42$ 3.42

$ 3.84
$ 3.84$ 3.84

$ 91.94
$ 91.94$ 91.94

$ 0.621309
$ 0.621309$ 0.621309

-0.90%

-4.95%

+6.63%

+6.63%

Gas (GAS) המחיר בזמן אמת של הוא $3.45. במהלך 24 השעות האחרונות, GAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.42 לבין שיא של $ 3.84, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 91.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.621309.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAS השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -4.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gas (GAS) מידע שוק

$ 223.10M
$ 223.10M$ 223.10M

--
----

$ 223.10M
$ 223.10M$ 223.10M

65.09M
65.09M 65.09M

65,093,580.54427269
65,093,580.54427269 65,093,580.54427269

שווי השוק הנוכחי של Gas הוא $ 223.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAS הוא 65.09M, עם היצע כולל של 65093580.54427269. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 223.10M.

Gas (GAS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gasל USDהיה $ -0.179800652674697.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGas ל USDהיה . $ +0.0779034150.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGas ל USDהיה $ +0.9094952100.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gasל USDהיה $ +0.1307116770430617.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.179800652674697-4.95%
30 ימים$ +0.0779034150+2.26%
60 ימים$ +0.9094952100+26.36%
90 ימים$ +0.1307116770430617+3.94%

מה זהGas (GAS)

Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner.

Gas (GAS) משאב

האתר הרשמי

Gasתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gas (GAS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gas (GAS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gas.

בדוק את Gas תחזית המחיר עכשיו‏!

GAS למטבעות מקומיים

Gas (GAS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gas (GAS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GAS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gas (GAS)

כמה שווה Gas (GAS) היום?
החי GASהמחיר ב USD הוא 3.45 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GAS ל USD?
המחיר הנוכחי של GAS ל USD הוא $ 3.45. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gas?
שווי השוק של GAS הוא $ 223.10M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GAS?
ההיצע במחזור של GAS הוא 65.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GAS?
‏‏GAS השיג מחיר שיא (ATH) של 91.94 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GAS?
GAS ‏‏רשם מחירATL של 0.621309 USD.
מהו נפח המסחר של GAS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GAS הוא -- USD.
האם GAS יעלה השנה?
GAS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GAS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Gas (GAS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

