Gas (GAS) טוקנומיקה
Gas (GAS) מידע
Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin.
Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block.
Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining.
At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase.
It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner.
Gas (GAS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gas (GAS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Gas (GAS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Gas (GAS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של GAS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות GASהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את GASטוקניומיקה, חקרו אתGASהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.