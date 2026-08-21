FROGBULL מחיר היום

מחיר FROGBULL (FROGBULL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FROGBULL ל USD הוא $ 0 לכל FROGBULL.

FROGBULL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,288, עם היצע במחזור של 957.19M FROGBULL. ב‑24 השעות האחרונות, FROGBULL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0025118, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FROGBULL נע ב +2.58% בשעה האחרונה ו -15.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FROGBULL (FROGBULL) מידע שוק

שווי שוק $ 23.29K$ 23.29K $ 23.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.29K$ 23.29K $ 23.29K אספקת מחזור 957.19M 957.19M 957.19M אספקה כוללת 957,188,278.396436 957,188,278.396436 957,188,278.396436

שווי השוק הנוכחי של FROGBULL הוא $ 23.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROGBULL הוא 957.19M, עם היצע כולל של 957188278.396436. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.29K.