ForgAI מחיר היום

מחיר ForgAI (FORGAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FORGAI ל USD הוא $ 0 לכל FORGAI.

ForgAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,796.75, עם היצע במחזור של 958.99M FORGAI. ב‑24 השעות האחרונות, FORGAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FORGAI נע ב +1.80% בשעה האחרונה ו +7.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ForgAI (FORGAI) מידע שוק

שווי שוק $ 19.80K$ 19.80K $ 19.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.80K$ 19.80K $ 19.80K אספקת מחזור 958.99M 958.99M 958.99M אספקה כוללת 958,993,000.0 958,993,000.0 958,993,000.0

שווי השוק הנוכחי של ForgAI הוא $ 19.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FORGAI הוא 958.99M, עם היצע כולל של 958993000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.80K.