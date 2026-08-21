FISH2 מחיר היום

מחיר FISH2 (FISH2) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FISH2 ל USD הוא $ 0 לכל FISH2.

FISH2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,178.53, עם היצע במחזור של 999.35M FISH2. ב‑24 השעות האחרונות, FISH2 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FISH2 נע ב +2.89% בשעה האחרונה ו +10.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FISH2 (FISH2) מידע שוק

שווי שוק $ 13.18K$ 13.18K $ 13.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.18K$ 13.18K $ 13.18K אספקת מחזור 999.35M 999.35M 999.35M אספקה כוללת 999,351,843.475599 999,351,843.475599 999,351,843.475599

שווי השוק הנוכחי של FISH2 הוא $ 13.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FISH2 הוא 999.35M, עם היצע כולל של 999351843.475599. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.18K.