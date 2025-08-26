Fish N Chips (CHIPPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00200884 $ 0.00200884 $ 0.00200884 24 שעות נמוך $ 0.00236869 $ 0.00236869 $ 0.00236869 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00200884$ 0.00200884 $ 0.00200884 גבוה 24 שעות $ 0.00236869$ 0.00236869 $ 0.00236869 שיא כל הזמנים $ 0.01633691$ 0.01633691 $ 0.01633691 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.91% שינוי מחיר (1D) +4.95% שינוי מחיר (7D) -22.44% שינוי מחיר (7D) -22.44%

Fish N Chips (CHIPPY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0022074. במהלך 24 השעות האחרונות, CHIPPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00200884 לבין שיא של $ 0.00236869, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHIPPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01633691, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHIPPY השתנה ב -0.91% במהלך השעה האחרונה, +4.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fish N Chips (CHIPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,288.27 999,999,288.27 999,999,288.27

שווי השוק הנוכחי של Fish N Chips הוא $ 2.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHIPPY הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999288.27. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.22M.