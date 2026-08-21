OpenGradient מחיר היום

מחיר OpenGradient (OPG) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.10288, עם שינוי של 1.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OPG ל ILS הוא ₪ 0.10288 לכל OPG.

OpenGradient כרגע מדורג במקום #400 לפי שווי שוק של ₪ 19.55M, עם היצע במחזור של 190.00M OPG. ב‑24 השעות האחרונות, OPG סחר בין ₪ 0.09905 (נמוך) ל ₪ 0.10396 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.4419350829916973447, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.4161784866224061843.

ביצועים לטווח קצר, OPG נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו +13.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 78.90K.

OpenGradient (OPG) מידע שוק

דירוג No.400 שווי שוק ₪ 19.55M₪ 19.55M ₪ 19.55M נפח (24 שעות) ₪ 78.90K₪ 78.90K ₪ 78.90K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 102.88M₪ 102.88M ₪ 102.88M אספקת מחזור 190.00M 190.00M 190.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 19.00% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של OpenGradient הוא ₪ 19.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 78.90K. ההיצע במחזור של OPG הוא 190.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 102.88M.