febu מחיר היום

מחיר febu (FEBU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 27.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FEBU ל USD הוא $ 0 לכל FEBU.

febu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 404,448, עם היצע במחזור של 994.18M FEBU. ב‑24 השעות האחרונות, FEBU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0092188, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FEBU נע ב +7.37% בשעה האחרונה ו -8.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 99.69K.

febu (FEBU) מידע שוק

שווי שוק $ 404.45K$ 404.45K $ 404.45K נפח (24 שעות) $ 99.69K$ 99.69K $ 99.69K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 404.45K$ 404.45K $ 404.45K אספקת מחזור 994.18M 994.18M 994.18M אספקה כוללת 994,177,066.233716 994,177,066.233716 994,177,066.233716

שווי השוק הנוכחי של febu הוא $ 404.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.69K. ההיצע במחזור של FEBU הוא 994.18M, עם היצע כולל של 994177066.233716. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 404.45K.