FaraLand (FARA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00361654 $ 0.00361654 $ 0.00361654 24 שעות נמוך $ 0.00376195 $ 0.00376195 $ 0.00376195 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00361654$ 0.00361654 $ 0.00361654 גבוה 24 שעות $ 0.00376195$ 0.00376195 $ 0.00376195 שיא כל הזמנים $ 6.14$ 6.14 $ 6.14 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00260311$ 0.00260311 $ 0.00260311 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -2.13% שינוי מחיר (7D) -1.04% שינוי מחיר (7D) -1.04%

FaraLand (FARA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00368152. במהלך 24 השעות האחרונות, FARA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00361654 לבין שיא של $ 0.00376195, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FARAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00260311.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FARA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FaraLand (FARA) מידע שוק

שווי שוק $ 156.83K$ 156.83K $ 156.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 261.39K$ 261.39K $ 261.39K אספקת מחזור 42.60M 42.60M 42.60M אספקה כוללת 71,000,000.0 71,000,000.0 71,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FaraLand הוא $ 156.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FARA הוא 42.60M, עם היצע כולל של 71000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 261.39K.