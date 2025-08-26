Fallen Knight (KNIGHT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -8.40% שינוי מחיר (7D) +1.57% שינוי מחיר (7D) +1.57%

Fallen Knight (KNIGHT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KNIGHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KNIGHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KNIGHT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fallen Knight (KNIGHT) מידע שוק

שווי שוק $ 26.99K$ 26.99K $ 26.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.99K$ 26.99K $ 26.99K אספקת מחזור 949.04M 949.04M 949.04M אספקה כוללת 949,043,175.426772 949,043,175.426772 949,043,175.426772

שווי השוק הנוכחי של Fallen Knight הוא $ 26.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KNIGHT הוא 949.04M, עם היצע כולל של 949043175.426772. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.99K.