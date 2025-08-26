עוד על KNIGHT

Fallen Knight סֵמֶל

Fallen Knight מחיר (KNIGHT)

לא רשום

1 KNIGHT ל USDמחיר חי:

--
----
-8.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Fallen Knight (KNIGHT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:22:09 (UTC+8)

Fallen Knight (KNIGHT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-8.40%

+1.57%

+1.57%

Fallen Knight (KNIGHT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KNIGHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KNIGHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KNIGHT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fallen Knight (KNIGHT) מידע שוק

$ 26.99K
$ 26.99K$ 26.99K

--
----

$ 26.99K
$ 26.99K$ 26.99K

949.04M
949.04M 949.04M

949,043,175.426772
949,043,175.426772 949,043,175.426772

שווי השוק הנוכחי של Fallen Knight הוא $ 26.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KNIGHT הוא 949.04M, עם היצע כולל של 949043175.426772. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.99K.

Fallen Knight (KNIGHT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fallen Knightל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFallen Knight ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFallen Knight ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fallen Knightל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.40%
30 ימים$ 0+1.44%
60 ימים$ 0+28.33%
90 ימים$ 0--

מה זהFallen Knight (KNIGHT)

Knight (KNIGHT): Defend the Realm! Knight is more than just a memecoin — it's a call to arms for a community of defenders in the digital realm! Built on the principles of strength, loyalty, and unity, Knight aims to unite like-minded holders who are ready to safeguard the realm and build a powerful presence on chain. With a medieval theme, Knight invites you to join an order of passionate crypto enthusiasts who believe in standing strong, helping each other, and holding the line in volatile markets. Are you ready to become a Knight and defend the realm?

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Fallen Knight (KNIGHT) משאב

האתר הרשמי

Fallen Knightתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fallen Knight (KNIGHT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fallen Knight (KNIGHT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fallen Knight.

בדוק את Fallen Knight תחזית המחיר עכשיו‏!

KNIGHT למטבעות מקומיים

Fallen Knight (KNIGHT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fallen Knight (KNIGHT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KNIGHT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fallen Knight (KNIGHT)

כמה שווה Fallen Knight (KNIGHT) היום?
החי KNIGHTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KNIGHT ל USD?
המחיר הנוכחי של KNIGHT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fallen Knight?
שווי השוק של KNIGHT הוא $ 26.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KNIGHT?
ההיצע במחזור של KNIGHT הוא 949.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KNIGHT?
‏‏KNIGHT השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KNIGHT?
KNIGHT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KNIGHT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KNIGHT הוא -- USD.
האם KNIGHT יעלה השנה?
KNIGHT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KNIGHT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:22:09 (UTC+8)

Fallen Knight (KNIGHT) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.