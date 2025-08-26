Fabwelt (WELT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.103412$ 0.103412 $ 0.103412 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.55% שינוי מחיר (7D) -12.77% שינוי מחיר (7D) -12.77%

Fabwelt (WELT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WELT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WELTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.103412, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WELT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fabwelt (WELT) מידע שוק

שווי שוק $ 45.26K$ 45.26K $ 45.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 105.21K$ 105.21K $ 105.21K אספקת מחזור 215.07M 215.07M 215.07M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fabwelt הוא $ 45.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WELT הוא 215.07M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.21K.