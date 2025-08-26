ExchangeCoin (EXCC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04816104 $ 0.04816104 $ 0.04816104 24 שעות נמוך $ 0.050032 $ 0.050032 $ 0.050032 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04816104$ 0.04816104 $ 0.04816104 גבוה 24 שעות $ 0.050032$ 0.050032 $ 0.050032 שיא כל הזמנים $ 0.259997$ 0.259997 $ 0.259997 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -1.60% שינוי מחיר (7D) +61.69% שינוי מחיר (7D) +61.69%

ExchangeCoin (EXCC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04818769. במהלך 24 השעות האחרונות, EXCC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04816104 לבין שיא של $ 0.050032, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EXCCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.259997, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EXCC השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -1.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+61.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ExchangeCoin (EXCC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M אספקת מחזור 30.55M 30.55M 30.55M אספקה כוללת 32,000,000.0 32,000,000.0 32,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ExchangeCoin הוא $ 1.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EXCC הוא 30.55M, עם היצע כולל של 32000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.54M.