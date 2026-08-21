Evmos מחיר היום

מחיר Evmos (EVMOS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EVMOS ל USD הוא $ 0 לכל EVMOS.

Evmos כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 253,872, עם היצע במחזור של 512.69M EVMOS. ב‑24 השעות האחרונות, EVMOS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.84, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EVMOS נע ב -4.59% בשעה האחרונה ו +11.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 101.93.

Evmos (EVMOS) מידע שוק

שווי שוק $ 253.87K$ 253.87K $ 253.87K נפח (24 שעות) $ 101.93$ 101.93 $ 101.93 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 495.17K$ 495.17K $ 495.17K אספקת מחזור 512.69M 512.69M 512.69M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Evmos הוא $ 253.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 101.93. ההיצע במחזור של EVMOS הוא 512.69M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 495.17K.