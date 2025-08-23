עוד על HNT

Helium Network Token סֵמֶל

Helium Network Token מְחִיר(HNT)

Helium Network Token (HNT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:46:30 (UTC+8)

Helium Network Token (HNT) מידע על מחיר (USD)

Helium Network Token (HNT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.588. במהלך 24 השעות האחרונות, HNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.501 לבין שיא של $ 2.725, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 55.218178738443264, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.253390913127.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HNT השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -3.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Helium Network Token (HNT) מידע שוק

SOL

שווי השוק הנוכחי של Helium Network Token הוא $ 481.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.26M. ההיצע במחזור של HNT הוא 186.01M, עם היצע כולל של 186008267.04407504. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 577.12M.

Helium Network Token (HNT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Helium Network Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.09693-3.61%
30 ימים$ -0.924-26.31%
60 ימים$ +0.442+20.59%
90 ימים$ -1.537-37.27%
Helium Network Token שינוי מחיר היום

היום,HNT רשם שינוי של $ -0.09693 (-3.61%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Helium Network Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.924 (-26.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Helium Network Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HNT ראה שינוי של $ +0.442 (+20.59%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Helium Network Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.537 (-37.27%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Helium Network Token (HNT)?

בדוק את Helium Network Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHelium Network Token (HNT)

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Helium Network Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Helium Network Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHNT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Helium Network Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHelium Network Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Helium Network Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Helium Network Token (HNT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Helium Network Token (HNT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Helium Network Token.

בדוק את Helium Network Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Helium Network Token (HNT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Helium Network Token (HNT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HNT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Helium Network Token (HNT)

מחפש איך לקנותHelium Network Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Helium Network Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Helium Network Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Helium Network Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHelium Network Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Helium Network Token

כמה שווה Helium Network Token (HNT) היום?
החי HNTהמחיר ב USD הוא 2.588 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HNT ל USD?
המחיר הנוכחי של HNT ל USD הוא $ 2.588. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Helium Network Token?
שווי השוק של HNT הוא $ 481.39M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HNT?
ההיצע במחזור של HNT הוא 186.01M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HNT?
‏‏HNT השיג מחיר שיא (ATH) של 55.218178738443264 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HNT?
HNT ‏‏רשם מחירATL של 0.253390913127 USD.
מהו נפח המסחר של HNT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HNT הוא $ 1.26M USD.
האם HNT יעלה השנה?
HNT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HNT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:46:30 (UTC+8)

הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

