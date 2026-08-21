Everything מחיר היום

מחיר Everything (EV) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EV ל USD הוא $ 0 לכל EV.

Everything כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,793,385, עם היצע במחזור של 99.85B EV. ב‑24 השעות האחרונות, EV סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00175131, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EV נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו +2.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 41.38K.

Everything (EV) מידע שוק

שווי שוק $ 21.79M$ 21.79M $ 21.79M נפח (24 שעות) $ 41.38K$ 41.38K $ 41.38K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.79M$ 21.79M $ 21.79M אספקת מחזור 99.85B 99.85B 99.85B אספקה כוללת 99,852,341,477.24026 99,852,341,477.24026 99,852,341,477.24026

שווי השוק הנוכחי של Everything הוא $ 21.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 41.38K. ההיצע במחזור של EV הוא 99.85B, עם היצע כולל של 99852341477.24026. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.79M.