Epix מחיר היום

מחיר Epix (EPIX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EPIX ל USD הוא $ 0 לכל EPIX.

Epix כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 816,383, עם היצע במחזור של 8.98B EPIX. ב‑24 השעות האחרונות, EPIX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EPIX נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -1.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Epix (EPIX) מידע שוק

שווי שוק $ 816.38K$ 816.38K $ 816.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 834.11K$ 834.11K $ 834.11K אספקת מחזור 8.98B 8.98B 8.98B אספקה כוללת 9,171,297,919.176992 9,171,297,919.176992 9,171,297,919.176992

שווי השוק הנוכחי של Epix הוא $ 816.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EPIX הוא 8.98B, עם היצע כולל של 9171297919.176992. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 834.11K.